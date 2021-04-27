Мерьем Узерли: “Не хочу играть свадьбу только потому, что от меня этого кто-то ждет”

Мерьем, спасибо, что нашли время и возможность приехать в Россию на ММКФ. Скажите, с рождением второго ребенка совмещать карьеру и материнство стало сложнее?

Стоит сказать, что даже с одним ребенком нужно много чего планировать, организовывать и решать. Я много путешествую, но никогда не беру девочек с собой только ради того, чтобы они были рядом — это эгоистично с моей стороны. Короткие двух-трехдневные поездки сильно утомляют ребенка и вызывают стресс. С двумя детьми стало еще сложнее. Эта поездка состоялась благодаря моему партнеру, который по-настоящему прекрасный отец для них обеих. Он очень поддерживает меня и часто помогает. Сейчас он находится девочками 24 часа в сутки, но, конечно, ему помогает наша няня.

Сейчас расскажу, как примерно выглядит наш обычный день вместе: он ухаживает за Ларой, я за Лили, затем мы меняемся, потом опять и опять. И порой мы спрашиваем друг друга: когда у нас будет время, чтобы поцеловаться? Потому что мы почти все время занимаемся тем, что обмениваемся детьми. (Смеется) Однако, обязательно нужно находить время для двоих. Воспитание детей — это очень сложно, но это самая прекрасная вещь на свете.

Мерьем с дочерьми Зарой и Лили КоиХотели бы вы, чтобы дочери пошли по вашим стопам?

Знаешь, я не хочу строить планы на их жизни. Это их жизнь, они индивидуальности со своими предпочтениями, мечтами, взглядами. Единственная вещь, которую я хочу сделать как мама, — это поддержать их взгляды и стремления. Я не буду вмешиваться в их жизнь и убеждать их в чем-то другом. Мои родители были такими же. Они все время говорили, что поддержат любые начинания, которые наполняют и делают меня счастливой. Я, правда, считаю, что это самое важное. Все что я хочу — это вырастить их уверенными в себе со способностью к эмпатии, что очень важно в нашем мире. В современных реалиях намного более ценно уметь не поддаваться стереотипам и видеть красоту каждого человека. Совсем не важно кто ты — мужчина или женщина, намного важнее твоя личность.

Мерьем Узерли на премьере фильма “Улей”Вы росли в консервативной семье, а как ваши родители относятся к новой этике?

Мои родители склонны подчиняться тем устоям, в которых навязывают, как нам жить. Особенно это касается гендерных стереотипов о женщинах и мужчинах. Мне кажется, в нашем поколении мы растем с большей способностью к рефлексии. Мама согласна со мной насчет необходимости в поддержании баланса между мужчинами и женщинами, что все должно быть честно и справедливо. Не могу сказать, что мне близки взгляды крайне настроенных феминисток, но, если я вижу такую несправедливость, как, например, разницу в оплате работы между мужчиной и женщиной, я не понимаю этого и задаю сама себе вопрос: “Почему это так?”. Мы ведь все люди, мы все равны. Когда ты задаешь себе такие вопросы, ты начинаешь осознавать, что это те вещи, которые нужно менять. Многие люди сомневаются в себе и не верят в то, что могут что-то изменить. Даже маленькие шаги важны для больших перемен.

Мерьем, недавно в прессе появилась информация, что вы планировали свадьбу, но из-за пандемии торжество пришлось перенести. А потом появилось видео с вашей якобы свадьбы…

Я только недавно разговаривала с Софией (агент Мерьем в России) про новые технологии и какие манипуляции можно производить только с помощью facetune. Теперь можно взять любое видео из интернета и полностью его изменить до неузнаваемости. Это сумасшествие. Насчет видео — я его не видела, а насчет свадьбы — я ее не планировала и, соответственно, она никак бы не могла отмениться. Моя свадьба — это совсем не про карантин. Я жду того самого момента, который будет продиктован внутренним голосом. Я не хочу делать это только потому, что от меня этого кто-то ждет. Уверена, что в моей жизни будет свадьба с этим человеком, но пока что мы хотим сосредоточиться на семье и детях.

Мерьем на ланче с журналистами в МосквеЧасто читаете о себе fakenews?

Такое часто случается. Помню, несколько лет назад была статья о том, что я не хочу ходить в спортзал на нижнем этаже, а хочу иметь личный тренажер в номере, чтобы не видеть других людей. Это притом, что я даже не занималась спортом в то время.

Вы сказали про спорт, а из чего состоит ваше питание?

Ваше здоровье! (Поднимает бокал и смеется)

Вы роскошно выглядите, неужели обходитесь без спорта и диет?

Я скажу так: в какие-то моменты жизни я активно занимаюсь спортом, а в какие-то не делаю совершенно ничего. Я пытаюсь поддерживать баланс. Если я хочу чем-то заниматься, я делаю это, если я не хочу, то не делаю. Было время, когда на завтрак на протяжении месяца я каждый день ела хлеб с нутеллой. И затем я не ела это год. Сейчас моя страсть — это хлеб с сыром. Каждый день (смеется). Знаешь, у меня есть одна особенность. Например, каждый раз, когда приезжаю в Стамбул, я всегда останавливаюсь в одном и том же отеле, в одной и той же комнате. Всегда. Я посещаю один и тот же ресторан и ем там одинаковые блюда. Последний раз я занималась спортом в начале 2019 года и сейчас я начинаю по нему скучать. Совсем скоро настанет момент, когда я снова в него вольюсь с одержимостью, а потом снова закончу.

Вы приехали в Россию с фильмом “Улей”. В интернете много восторженных отзывов о том, что этот фильм помогает людям чувствовать себя сильнее и увереннее в себе. Что было главной идеей для вас?

Прежде всего, после того как я прочитала сценарий, я подумала, что никогда не играла ничего подобного, потому что героиня очень спокойная и меланхоличная. Она выражает свои эмоции более деликатно и скрытно, нежели я. Помимо этого, я считаю, что в фильме великолепная идея, которая идеально вписывается в наше время. Сейчас люди используют природу больше, как ресурс. Мы только забираем, но ничего не даем взамен. Идея в том, чтобы показать человека, который потерял связь с природой, не только внешней, но и внутренней. В конечном счете, моя героиня, Айша, снова находит себя в симбиозе с окружающим миром. Мне кажется, это красивое послание миру, учитывая все происходящее. Мы снимали в 2018 году и не могли и думать о пандемии и коронавирусе.

Помимо такой важной идеи, фильм сам по себе очень красивый!

Вообще, природа дала нам все, что было нужно. Мы снимали в Турции, в горах на высоте 3000 метров в месте, в котором раньше никто не снимал. Это была закрытая природная зона. Нам не нужно было много делать, потому что свет, горы, деревья — все было идеально. Съемки заняли около 5-7 недель. Это было очень интересное время. Мы жили очень просто: без интернета и с одной стиральной машиной на всю съемочную группу, которая вечно была занята.

Мерьем с режиссером фильма Эйлем КафтанРасскажите, понравилось ли вам работать с режиссером Эйлем Кафтан?

До наших съемок она занималась в основном документалистикой и “Улей” был ее первым художественным фильмом. В этом году мы планируем сделать еще один проект вместе. Эйлем очень глубокий и вдумчивый человек. Она писала сценарий для фильма на протяжении 3 лет, и он основан на реальной истории. Мы общались с прототипом моей героини. Было очень интересно наблюдать за тем, как Эйлем строит свою работу с актерами и ставит грамотные задачи перед всей съемочной площадкой. Лично для меня неважно, сколько было проектов за спиной у режиссера, для меня как актрисы каждый проект — это процесс изучения чего-то ранее неизведанного.