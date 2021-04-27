 

Единственный журналист внутри реактора

27.04.2021, 12:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чернобыльской катастрофе — 35 лет. Фотограф Виктория Ивлева рассказывает об экспедиции к месту взрыва.

Ровно 35 лет назад случилась Чернобыльская катастрофа. В результате взрывов был полностью уничтожен четвертый энергоблок на атомной электростанции вблизи украинского города Припять, а смертоносная радиация распространилась на километры вокруг. Последствия этой трагедии ощущаются до сих пор.

В первые годы после взрыва Чернобыль стал «модным» местом для журналистских командировок. Но лишь одному корреспонденту удалось побывать в разрушенном четвертом реакторе — фотографу Виктории Ивлевой. Специально для «Новой газеты» Виктория вспоминает подробности той опасной поездки, свои впечатления от экспедиции к месту взрыва, показывает уникальные фотографии, которые сделала в Чернобыле.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.10 / Темная вселенная на видео: Экстремальные возможности камеры iPhone 12 Pro

04.04 / Пирс Морган заявил об алкогольном пристрастии Меган Маркл

04.12 / Мусорные, зато наши

29.03 / Мнение: Часть системы

04.02 / Мнение: Истощение Сапожника

07.12 / Агата Муцениеце в образе невесты заинтриговала поклонников

01.08 / Массовая вакцинация от коронавируса может увеличить заболеваемость

14.09 / Оксана Фандера удивила поклонников снимком в одних трусах в Сочи

28.08 / Мнение: Беларусь как зеркало русской революции

05.01 / Суд в Лондоне отказал США в экстрадиции Джулиана Ассанжа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика