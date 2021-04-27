Единственный журналист внутри реактора
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Чернобыльской катастрофе — 35 лет. Фотограф Виктория Ивлева рассказывает об экспедиции к месту взрыва.
Ровно 35 лет назад случилась Чернобыльская катастрофа. В результате взрывов был полностью уничтожен четвертый энергоблок на атомной электростанции вблизи украинского города Припять, а смертоносная радиация распространилась на километры вокруг. Последствия этой трагедии ощущаются до сих пор.
В первые годы после взрыва Чернобыль стал «модным» местом для журналистских командировок. Но лишь одному корреспонденту удалось побывать в разрушенном четвертом реакторе — фотографу Виктории Ивлевой. Специально для «Новой газеты» Виктория вспоминает подробности той опасной поездки, свои впечатления от экспедиции к месту взрыва, показывает уникальные фотографии, которые сделала в Чернобыле.
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Источник: Новая газета
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