 

Песков переадресовал МИД вопрос о подготовке списка недружественных РФ стран

27.04.2021, 12:12, Новости дня
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что ему не известно, установлены ли сроки по формированию списка недружественных стран, которым будет запрещено нанимать российских граждан для работы в дипломатических представительствах.

«Это в министерство иностранных дел вопрос. Правительству поручение было дано, список будет определен», – сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу перечислить государства, которые войдут в этот перечень.

Говоря о том, определены ли сроки подготовки такого списка, представитель Кремля сказал: «Нет, мне не известно о том, что что-то есть по срокам», передает ТАСС.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что список недружественных РФ государств еще формируется, но США уже фигурируют в нем.

Президент Владимир Путин 24 апреля подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные РФ действия, ограничивающий или запрещающий таким странам заключать трудовые и иные гражданско-правовые договоры в РФ и с россиянами. Путин также поручил правительству определить перечень недружественных РФ стран, в отношении которых действуют положения указа, определить число физлиц, с которыми могут быть заключены договоры.

Действие указа не распространяется на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих (прибывших) из таких государств в качестве сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств государственных органов и государственных учреждений соответствующих недружественных иностранных государств.



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