 

Разработчик «Ратника» перешел в доверительное управление «Калашникова»

27.04.2021, 12:12, Новости дня
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Группа компаний «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») получит в доверительное управление акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИточмаш, входит в Ростех), являющееся одним из основных российских разработчиков легкого стрелкового оружия и боевой экипировки, в том числе комплектов «Ратник» и «Сотник», сообщили в Ростехе.

«Это логичный шаг, который позволит объединить компетенции двух компаний, специализирующихся на разработке и производстве стрелковых вооружений и экипировки», – передает ТАСС сообщение госкорпорации.

В Ростехе добавили, что этот сценарий предполагает максимальную интеграцию института с «Калашниковым» для достижения общих результатов.

Как сообщили в «Калашникове», в настоящее время он и ЦНИИточмаш сотрудничают в рамках создания перспективной боевой экипировки «Сотник». «На данный момент компании совместно работают над боевой экипировкой солдата будущего «Сотник», где ЦНИИточмаш является головным исполнителем по боеприпасной тематике, а «Калашников» разрабатывает подсистему общевойскового и специального стрелкового оружия. Имеющийся у предприятий опыт совместной работы над «Ратником» позволит успешно продолжить работу и над новой экипировкой», – проинформировали в группе компаний.

Напомним, в феврале в Ростехе сообщили, что Перспективный отечественный экзоскелет разработки АО «ЦНИИточмаш» (входит в госкорпорацию «Ростех») на испытаниях позволил повысить точность стрельбы из автоматического оружия на 20%.



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