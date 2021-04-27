CBS News – коронавирус очеловечил роботов
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В связи с пандемией коронавируса многие компании стали гораздо активнее применять роботов для работы с клиентами — и создатели поспешили отреагировать на возросший интерес к их творениям, передаёт CBS. Как отмечается в сюжете канала, инженеры — в том числе российские — стали активнее работать над тем, чтобы сделать роботов более живыми и похожими на людей.
СОФИЯ, андроид: Я — София, создание компании Hanson Robotics. Я — один из первых в мире андроидов.
София, быть может, и первая, но скоро она будет не одна: этого андроида в Hanson Robotics создали ещё в 2016 году, и с тех пор компания продолжает совершенствовать применённые в ней технологии.
СОФИЯ: Меня в последнее время очень беспокоит COVID-19…
В результате София теперь может поддержать разговор…
МУЖЧИНА: А ты ведь и грустить умеешь, правда?
…имеет несколько разных выражений лица и может «дать пять». А недавно робот даже оказался в центре внимания мировых СМИ — София написала картины, которые были проданы почти за 700 тысяч долларов.
ДЭВИД ХЭНСОН, Hanson Robotics: А мы теперь начали отрабатывать серийное производство Софии, что позволит создать сотни, а то и тысячи таких роботов.
Однако собирать основатель Hanson Robotics планирует отнюдь не художниц.
СОФИЯ: Я сейчас измерю вашу температуру при помощи вот этого маленького тепловизора в моей груди.
Робот задумывался для того, чтобы выполнять функции вспомогательного медицинского персонала.
СОФИЯ: Такие роботы, как я, могут помогать ухаживать за больными и престарелыми людьми.
Во время пандемии роботов в целом стали использовать по-новому — их применяли и для дезинфекции общественных мест, и для подачи еды в ресторанах. Но теперь инженеры стали активно работать над тем, чтобы сделать роботов более «живыми».
Российская компания Promobot создаёт машины, которые могут работать в службах поддержки вместе с коллегами-людьми. Например, вот этот робот умеет реагировать на голосовые команды и помогает обрабатывать заявления. Всего таких роботов сейчас используют в разных офисах около десяти. Как отмечает эта клиентка, робот моргает, что немного пугает, но в целом выглядит здорово.
Такие роботы стоят от 42 тысяч долларов — но, как подчёркивают их создатели, машины работают без перерывов на обед и отпусков.
Элиз Престин, CBS News, Нью-Йорк.
Дата выхода в эфир 22 апреля 2021 года.
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