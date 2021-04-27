 

Insider – американские заключённые пострадали от передозировки вакциной Pfizer

27.04.2021, 12:08, Новости дня
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77 заключённых в американской колонии города Форт Мэдисон были привиты дозой вакцины Pfizer, в шесть раз превышающей требуемую, пишет Insider. Некоторые из них теперь жалуются на побочные эффекты: повышенную температуру и боли в теле.


Reuters

Персонал исправительной колонии в городе Форт Мэдисон штата Айова привил 77 заключённых избыточной дозой вакцины от коронавируса, пишет Insider.

Как пишет издание, доза вакцины Pfizer, выданная заключённым, в шесть раз превышала необходимую. Некоторые из привитых заболели от побочных эффектов. На данный момент вакцинация в колонии приостановлена и запущено расследование, а две медсестры временно отстранены от работы.

По словам пресс-секретаря колонии Корда Овертона, ни один из заключённых не был госпитализирован, но некоторые жаловались на побочные эффекты от вакцины, такие как боли в теле и повышенная температура. При этом родственники некоторых из привитых заключённых рассказали о «сильных симптомах», приступах тошноты и кровотечениях.

Медицинские эксперты опасаются, что эта ошибка приведёт к ещё большему росту скепсиса насчёт вакцин среди заключённых, пишет Insider. Это, в свою очередь, может привести к новым вспышкам коронавируса в тюрьмах. 



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