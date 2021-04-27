Если регулятор ЕС в ближайшее время одобрит российскую вакцину “Спутник V”, Германия закупит ее – Меркель

По словам Меркель, в случае, если ЕМА одобрит “Спутник V” через несколько месяцев, Германия будет иметь достаточное количество вакцин к тому времени.

“От этого будет зависеть вопрос, сколько мы будем заказывать”, – добавила она.

Общеевропейского заказа на “Спутник V” не будет, правительство Германии занимается вопросом “своими силами”, уточнила Меркель.

Контекст:Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент России Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 26 апреля препарат “Спутник V” одобрили для использования в 61 стране.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В международном журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

EMA начало проверять российскую вакцину против коронавируса 4 марта. 23 марта глава EMA Эмер Кук заявляла, что агентство готовится к инспектированию предприятий в РФ, где производится “Спутник V”, сообщало издание Politico.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон говорил в интервью, вышедшем 19 апреля, что ЕМА должно изучить документы, поданные на регистрацию вакцины, в ближайшие недели. Если регулятор одобрит вакцину, она попадет на рынок ЕС не ранее конца 2021 года, считает Бретон.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—