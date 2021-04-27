Ани Лорак спустила бикини для фото

Певица предстала в раздельном купальнике в полоску синего и белого цветов. Она немного приспустила верхнюю линию бикини.

Ани Лорак позировала с мокрыми волосами, расположив согнутые руки на бедрах. Она немного выгнулась, подчеркивая талию.

Скриншот: anilorak / Instagram

Контекст:Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

13 апреля 2021 года певица сообщила, что отправилась на Мальдивы. “На берегу Индийского океана родилась прекрасная романтическая история, которую совсем скоро вы сможете увидеть в моей новой видеоработе”, – сообщила она.

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