 

Нардеп Качура заявил, что в Подольском районе Киева для диспетчерского обслуживания лифтов выбрали компанию без опыта и оборудования

27.04.2021, 12:06, Новости дня
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“Что за феномен? “ОДС плюс” – это новая компания в целом, и на рынке коммунальных услуг – в частности. У компании “ОДС плюс” нет ни опыта таких работ, ни персонала, ни помещения, ни оборудования, нет даже программного комплекса – соответственно, они реально не могут оказывать диспетчерские услуги. Почему тогда у них эти услуги покупают, да еще и без тендера? И это не просто похоже на коррупцию, это еще и угроза безопасности и здоровью граждан (вы когда-нибудь застревали в лифте?)” – написал политик.

Он подчеркнул, что на этом рынке есть конкуренция и услугу можно было заказать у другой компании.

“Поэтому. Решение о покупке по переговорной процедуре уже обжаловано в Антимонопольном комитете участниками рынка. А я как народный депутат с интересом посмотрю, как этот вопрос будет рассматривать АМКУ и каким будет результат. Будем настаивать на прозрачном и публичном тендере. Все, кто нарушает закон, готовьтесь ходить на допросы. А пока мы разбираемся с хитросделанными чиновниками в киевском ЖКХ, я искренне желаю вам не застрять в лифте – как минимум, особенно если вы живете в Подольском районе столицы”, – заявил Качура.

Контекст:В начале апреля Качура писал о монополии в столице компании “Центр коммунального сервиса” и сейчас сообщил, что Антимонопольный комитет уже занялся этой ситуацией. Он отмечал, что в Киеве выбрали фирму-посредника для работы с потребителями коммунальных услуг, в задачи которой должна входить работа с базами данных, начисление и оплата услуг, обеспечение работы колл-центра и так далее.
Стоимость контракта составила 68 млн грн, но тендер также не проводился – контракт получил концерн “Центр коммунального сервиса” по переговорной процедуре. В январе 2021 года АМКУ отменил этот договор, но борьба с этой монополией продолжается, утверждает нардеп.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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