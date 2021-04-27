Давиденко: Диссертация Кивы – это для меня главный аргумент, почему детям в плане учебы в Украине делать нечего

Именно поэтому ни один украинский вуз не входит даже в топ-1000 мировых университетов. Слышите. В 40-миллионной стране, находящейся в центре Европы, нет ни одного высшего учебного заведения, которое бы входило в топ-1000 мирового рейтинга университетов.

А знаете почему? Потому что зачеты за $100. Потому что фуршеты за сессию. Потому что дети кумовей – на бюджетные места. Потому что дипломные из бюро добрых услуг. А диссертации стали признаком должности, а не ума.

Чтобы вы знали. В мировой топ-1000 входит аж семь университетов Польши. Первый из которых – Университет Варшавы на 301 месте. Это чтобы вы потом не удивлялись, что на сегодня в Польше две вакцины получили 2,5 млн человек, а в Украине – пять человек. Просто ничего не бывает случайно.

А так – да, ох…енно. 13 голосов “за” – единогласно. Долгие несмолкаемые оглушительные аплодисменты. Вот только важность этого звания обесценена теперь до нуля. Этой бумажкой теперь можно смело подтереться.

Именно поэтому я считаю своим главным родительским долгом перед двумя моими сыновьями сделать все возможное, чтобы образование они получали исключительно в университетах ЕС или США.

Там все просто. Гений – Лига Плюща и светлое будущее. Умный – грант в добротный универ и offer на первую работу. Посредственный – к посредственным. Тупой – к тупым и неблагополучным.

Пожалуй, работать ради того, чтобы дать детям лучшее по их уму образование – это главный стимул для меня как для отца.

Практика показывает. Купить сначала диплом, а потом и научную степень они в Украине всегда успеют.

Помните мудрость. Хочешь накормить человека один раз – дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь – научи его рыбачить. Так вот. Не папины деньги, а добротное высшее образование без взяток и блата – это и есть удочка для ребенка.

А Илье – спасибо. Теперь это для меня главный аргумент, почему детям здесь в плане учебы делать нечего.

Источник: Алексей Давиденко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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