Синоптик пообещала скорое потепление в Москве и Подмосковье

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала о погоде в Москве и Московской области на текущей неделе. Синоптик прогнозирует, что скоро в регион вернётся тепло.

Однако в ближайшие дни погода будет ненастной: из-за атлантического циклона будет ветрено и дождливо. В среду может выпасть рекордное количество осадков. Но уже в пятницу и субботу небо будет ясным, а воздух прогреется до порядка 10 градусов тепла. В воскресенье будет ещё теплее – до 12 градусов тепла, сообщает RT.