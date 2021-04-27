 

Врач назвал главные признаки повышенного холестерина

27.04.2021, 12:02, Разное
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Российский врач-терапевт Георгий Сапего рассказал об основных признаках повышенного уровня холестерина в организме. Специалист отметил, что зачастую они проявляются уже при сильном поражении сосудов.

Среди главных симптомов Сапего выделил боли в груди и ногах, слабость и желтые пятна под глазами, а также частичная потеря равновесия и нарушения речи. Медик пояснил, что эти признаки указывают на плохое кровообращение в голове, сердце или ногах, сообщает Ura.ru.



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