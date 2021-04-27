В африканской пещере обнаружили одни из древнейших жилищ человека

Древнейшие следы присутствия человека были обнаружены в африканской пустыне Калахари. Здесь в одной из пещер исследователи нашли останки старейшего в истории дома, в котором жили предки современных людей.

Издание Quaternary Science Reviews обнародовало результаты исследований на территории одной из пещер на территории Африки. Объект, получивший название Вондерверк, расположен среди пустыни Калахари в ЮАР. Ориентируясь на оставшиеся здесь с древнейших времен каменные орудия, исследователи в ходе раскопок нашли настоящий дом протолюдей, обитавших здесь порядка 2 миллионов лет назад. Как оказалось, уже тогда предкам современного человека были доступны как технологии добычи огня, так и простейшие орудия для обработки шкур и охоты.

Несмотря на то, что поиски артефактов в пещере ведутся уже более сотни лет, до сих пор не было обнаружено ни одного фрагмента человеческого скелета. Однако эксперты уверены, что именно этот грот был самым древним из существующих жилищ для древних людей. Обитатели африканской пещеры Вондерверк, уверены ученые, не только прятались в ней от непогоды, но и проводили несложные бытовые работы, а также принимали пищу.

По данным исследователей, на землях Южноафриканской республики древние люди проживали порядка 2,3-1,5 миллиона лет назад. Причем это уже было сразу два типа предков человека австралопитеков, которые делили территорию с ранними представителями Homo Sapiens. Дальнейшие работы помогут раскрыть многие другие неизвестные пока науке факты об эволюции Земли и человека.

Источник: www.gazeta.ru