 

Желтые пятна под веками могут быть признаком повышенного холестерина даже у детей

27.04.2021, 11:56, Разное
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Доктор Георгий Сапего пояснил о неочевидных признаках повышенного уровня «плохого» холестерина в организме человека. Как оказалось, сигнализировать об этом могут изменения во внешности, например, желтые пятна под веками, этот симптом наблюдается даже у детей.
Повышенный уровень холестерина в крови опасен нарушением кровотока и приводит к возникновению целого ряда заболеваний. Именно это вещество виновно в развитии атеросклероза, особенно у пожилых людей. Как известно, холестерин делится на «хороший» и «плохой», если первый помогает нормальному функционированию органов и систем, то второй разрушает организм. Определить тип микровеществ можно только в лабораториях медучреждений. Доктор Георгий Сапего рассказал, как можно выявить повышение холестерина в организме без специальных тестов и анализов.

В первую очередь, следует обращать внимание на внезапную слабость, которую человек может ощущать при чрезмерном содержании холестерина. Также сигнализирует о вероятной опасности острая боль в ногах или груди, кроме того, у пациента может наблюдаться нарушение равновесия или речи. Обратиться в больницу за консультацией специалиста стоит и при появлении одышки.

Однако проявляется высокий холестерин не только очевидными признаками расстройства здоровья с болями или дискомфортом. О вероятном риске для организма могут сигнализировать и менее явные изменения во внешнем виде. Так, при обилии в крови «плохого» холестерина у человека появляются желтые жироподобные пятна под веками, так называемая ксантелазма. Она хорошо видна и отмечается даже у детей, что должно быть поводом для немедленного обследования у доктора.

Источник: fedpress.ru



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