 

Неприличная Проклова – Личное мнение

27.04.2021, 11:36, Разное
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С огромным удивлением наблюдаю, как на Елену Проклову накинулись её коллеги. Ладно — Зудина, тут всё понятно. Вылезла из небытия даже Гвоздикова:

«Она говорила и не думала о том, что ранит сердца тех же жен, детей, тех же внуков, рассказывая»


Фото: Соцсети

Рассмотрим гипотетическую ситуацию — Проклова не врёт. Мы ведь не знаем правду, верно? И вот, допустим, она признаётся в страшном, а ей в ответ её же коллега — ты, дрянь такая, совершенно не думаешь, что ранишь близких того, кто тебя обижал!

То есть, когда ранят жертву — это ОК. Когда жертва открыла рот — ах же ж ты дрянь! Ранишь!

Тут же вылезла и моя любимая пенсионерка, которой не хватает её пенсии — вдова Караченцова Поргина.

«Я считаю, что вообще незачем говорить на эти темы. Это все не имеет к творчеству никакого отношения. Интересен только творческий путь артиста. А подобные тенденции пришли с Запада. Это пошло и несерьезно. А еще стало модно заявлять об этом, когда людей уже нет. Это очень неприлично».

Эвона, как! Тлетворное влияние Запада, незачем говорить на такие темы — неприлично!

Ни Гвоздикова, ни Поргина, как и я, как и вы — не знаем, врёт Проклова или нет. А если не врёт? А если может доказать свои слова?

А ей — неприлично ты говоришь, ты агент Запада. Ранишь, зараза, жён, детей, внуков.

И это ведь говорят ровесницы Прокловой. Те, кто были с ней в одной тусовке.

Я скажу сразу, чтобы все ясно понимали — откровения Прокловой мне не близки. Я считаю, что если открываешь рот, будь добра доказать свои слова.

Но ведь Проклову сейчас шеймят не по этой причине. Её гнобят, потому что говорить об этом незачем, и это ранит чьих-то близких.

Правда, незачем говорить о таком? Думать надо о внуках того, кто тебя обидел?


Дальше всех пошла Яна Поплавская. Свинья, говорит, везде грязь найдёт. Фото: Соцсети

А потом мы спрашиваем жертв изнасилований, домогательств, домашнего насилия и так далее — а чего ты молчала? Ну, вот, смотрите сами: открыла рот и огребла тут же от своих же подруг!

Мужики-то молчат. Проклову мочат женщины.

Если бы вы стали жертвой притеснений, рассказали бы об этом? Почему да? Или почему нет?

Источник: Лена Миро



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