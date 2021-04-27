Российским студентам разрешили уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая

Студенты российских вузов могут уйти на дополнительные каникулы с 1 по 10 мая, Минобрнауки готовит соответствующий приказ, сообщил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.

«Мы сейчас формулировку уточняем, но скорее всего, это будет так же, как год назад во время нерабочих дней: дополнительные каникулы. Но это будет определяться приказом ректора и новым графиком учебного процесса. Приказ готовится, там будет все четко расписано», – передает ТАСС ответ Афанасьева на соответствующий вопрос.

Ранее президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. 23 апреля соответствующий указ был подписан.