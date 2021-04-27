 

ВТБ и ВШМ СПбГУ создадут образовательный центр по цифровым технологиям

27.04.2021, 11:18, Новости дня
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Банк ВТБ совместно с Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета (ВШМ СПбГУ) приняли решение о создании Научно-образовательного центра «Цифровые технологии в образовании».

Деятельность центра будет направлена на исследование и создание инновационных форматов обучения в цифровой среде, использующих виртуальную и дополненную реальность (VR/AR), искусственный интеллект (AI), геймификацию и анализ больших данных. Инвестиции ВТБ позволят реализовать комплексный подход к внедрению digital-технологий в обучение, основанный на результатах научно-прикладных исследований, сообщается на сайте ВТБ.

«ВТБ сегодня обладает одним из самых мощных в стране кадровых ресурсов по цифровизации. Объединение уникальных компетенций и опыта Банка по применению инновационных технологий в бизнесе с глобальными компетенциями ВШМ СПбГУ в образовании и менеджменте позволит создавать прорывные решения для digital-обучения, все более востребованные как вузами, так и корпорациями. Мы уделяем такое большое внимание образованию, поскольку именно от уровня профессиональных знаний людей и возможности постоянно повышать свою квалификацию сегодня в первую очередь зависит технологическое лидерство», – сообщил президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

В ближайших планах команды ВТБ и ВШМ СПбГУ проведение на базе создаваемого в Санкт-Петербурге центра серии научно-практических исследований по развитию навыков soft skills в виртуальной реальности, по результатам которых будут проектироваться новые VR-симуляторы для менеджеров. Для освоения основ менеджмента центром будет разработан курс микромодульного обучения в формате mobile only, то есть с использованием только мобильного телефона. Сжатая информация в формате текстов, видео, аудио-подкастов и инфографики позволит студентам в считанные минуты получать самые важные базовые знания.

Одной из задач Центра также станет формирование концепции цифрового профиля обучающегося. Сбор и анализ цифрового следа позволит студентам и слушателям эффективнее оценивать текущий уровень компетенций для планирования дальнейшей индивидуальной траектории обучения и карьерного развития. Такой инструмент будет востребован как для управления образовательным процессом, так и в корпоративной среде.

«Обучение сегодня – это инвестиция в собственную жизнь, повышение квалификации – подтверждение намерения достичь самых высоких результатов. Наша задача – создать технологическую среду, где обучающиеся смогут в наиболее эффективном формате получать самые современные знания, которые будут и через несколько лет востребованы на рынке труда», – подчеркнула заместитель президента – председателя правления банка ВТБ, директор ВШМ СПбГУ Ольга Дергунова.



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