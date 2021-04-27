Мнение: Новости благоустройства

У меня в соседнем дворе начались работы по созданию нового сквера. Закончить должны до июля.

В прошлом году этот проект победил в районом голосовании не без помощи "админ.ресурса" "Рупора Тоталитарной Пропаганды" – читатели блога принявшие участие в открытом голосовании помогли обеспечить победу в конкурсе, где определялся приоритет создания/реконструкции городских скверов в Ленинском районе.

Благодаря этому развалка существовавшая почти 20 лет в первоочередном порядке изменится на вполне себе симпатичный сквер. Поснимать там сейчас нельзя, все забором огородили, но как сделают сквер, схожу пофоткаю, тем более тут совсем рядом.

Помимо сквера рядом с домом, в этом году по городу сделают еще несколько скверов, ну а на следующий год уже отбирают еще 5. В целом, работы по благоустройству идут в городе весьма интенсивно, я бы даже сказал, наиболее интенсивно на моей памяти, хотя деньги на это выделялись и ранее.

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