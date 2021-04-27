“Совпадение? Не думаю”. Огневич заявила, что вдохновила Сейфрид на создание образа для церемонии “Оскар 2021”

По мнению украинской артистки, американская актриса вдохновилась ее образом при выборе платья с V-образным вырезом и объемной юбкой от итальянского бренда Armani для посещения мероприятия.

“Образ Аманды Сейфрид – один из самых ярких на красной дорожке “Оскар 2021″. Он напомнил мне мое платье на церемонии M1 Music Awards, в 2019. Совпадение? Не думаю! Была рада вдохновить Аманду”, – написала Злата Огневич.

“Платья разные, но оба красивые”, – отреагировали на публикацию фолловеры.

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Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Контекст:Церемония вручения премии “Оскар 2021” проходила в ночь с 25-го на 26 апреля на двух локациях.

Полный список лауреатов премии опубликован здесь.

M1 Music Awards – ежегодная музыкальная премия, основанная телеканалом М1 в 2015 году.

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