 

Наливайченко: Украина должна требовать немедленной остановки Белорусской АЭС, а не покупать у нее электроэнергию

27.04.2021, 11:12, Новости дня
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25 апреля хакеры взломали сайт Белорусской АЭС и это тревожный сигнал о пробелах в безопасности такого объекта, как атомная электростанция, написал политик.

“Где гарантия, что злоумышленники не смогут проникнуть во внутренние сети? А в случае аварии, которая из-за ошибок при проектировании и строительстве станции может случиться в любой момент, все спишут на внешнее вмешательство и обвинят США, Литву, Украину и так далее… Еще в феврале группа украинских парламентариев обратилась к МАГАТЭ с просьбой провести детальную инспекцию Белорусской АЭС, которая создает потенциальную угрозу для Украины и всего региона”, – подчеркнул он.

Наливайченко добавил, что 26 апреля ожидался импорт около 1 млн кВт-часов.

“Импорт тока открыто лоббирует национальный энергетический регулятор НКРЭКУ, который по решению Верховной Рады уже должен запретить любые поставки. Украина, как и наши союзники в странах Балтии, должна требовать немедленной остановки Белорусской АЭС до полной и детальной проверки ее безопасности, а не вопреки позиции объединенной Европы покупать у нее электроэнергию!” – подытожил нардеп.

https://www.facebook.com/nalyvaichenko.valentyn/posts/3130894847146504

Контекст:Украина импортировала электроэнергию из РФ с осени 2019 года – после четырехлетнего перерыва. Это стало возможным вследствие внесения правки в принятый 18 сентября 2019 года закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии”.
До марта 2020 года, когда снова ввели запрет, было импортировано более 1 млрд кВт-ч, прямые убытки энергосистемы от таких поставок оцениваются в 3 млрд грн, писал “Минпром”. По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, государство потратило на эти закупки 5 млрд грн, писало hromadske.
1 февраля 2021 года на сайте “Укрэнерго” появилась информация, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России в объеме 200 МВт-ч. По данным “Интерфакс-Украина”, две украинские компании получили доступ к импорту.
18 марта стало известно, что о необходимости ограничения импорта электроэнергии из России и Беларуси заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.
Верховная Рада на заседании 15 апреля приняла во втором чтении и в целом законопроект №3364-1 о внесении изменений в законодательство Украины по урегулированию кризиса неплатежей на рынке электрической энергии и вопросу сертификации оператора системы передачи. Издание OilPoint писало, что документ также позволяет ввести ограничения на импорт электроэнергии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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