В СБУ заявили о блокировке “мощной кибератаки” на госорганы Украины от спецслужб России

Спецслужба утверждает, что российские кураторы действовали через завербованного украинского хакера, жителя Запорожья. Он должен был передать украинским чиновникам файл со шпионским программным обеспечением, сообщило СБУ.

Оперативники установили, что украинец получил в интернете от гражданина РФ предложение на конфиденциальное сотрудничество.

“Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины”, – говорится в сообщении.

Вредоносный файл должен был поразить закрытые электронные информационные системы государственных учреждений и органов местного самоуправления. В РФ хотеть получить доступ к информации, которая могла блокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры, отметили в СБУ.

Во время обысков у подозреваемого изъяли электронные носители информации, который “передали иностранные спецслужбы” и переписку с “кураторами из РФ”. Обвиняемому предъявили подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

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