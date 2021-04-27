 

В СБУ заявили о блокировке “мощной кибератаки” на госорганы Украины от спецслужб России

27.04.2021, 11:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Спецслужба утверждает, что российские кураторы действовали через завербованного украинского хакера, жителя Запорожья. Он должен был передать украинским чиновникам файл со шпионским программным обеспечением, сообщило СБУ.

Оперативники установили, что украинец получил в интернете от гражданина РФ предложение на конфиденциальное сотрудничество.

“Хакер согласился за деньги вести подрывную деятельность против Украины”, – говорится в сообщении.

Вредоносный файл должен был поразить закрытые электронные информационные системы государственных учреждений и органов местного самоуправления. В РФ хотеть получить доступ к информации, которая могла блокировать работу объектов информационной и критической инфраструктуры, отметили в СБУ.

Во время обысков у подозреваемого изъяли электронные носители информации, который “передали иностранные спецслужбы” и переписку с “кураторами из РФ”. Обвиняемому предъявили подозрении по ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.10 / Палаты для тяжелобольных предложили оснастить видеокамерами

19.02 / Мнение: Русская зима мстит главному русофобу Америки

20.12 / Старт нового российского модуля на МКС могут перенести

20.04 / Посол Франции рассказал, когда Макрон может посетить Украину

24.06 / Януковичу и двум экс-министрам обороны Украины объявили о подозрении в госизмене

11.12 / Песков заявил о дискредитации российской вакцины от COVID-19

05.01 / NBC – британский суд отменил экстрадицию Ассанжа в США

01.09 / Самолет ВМС США разбился в Виргинии

11.03 / “Укрзалізниця” не будет продавать билеты в “красные” зоны до 19 марта

04.12 / Путин подписал указ о новом назначении Чубайса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика