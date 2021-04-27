 

В Киеве задержали подростка, убившего родителей и брата, рядом с их телами он жил несколько дней – полиция

27.04.2021, 11:12, Новости дня
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О том, что около трех дней не выходит на связь сын, сообщила жительница Киева. В связи с этим по указанному адресу отправились полицейские.

“Мы обнаружили тела владельцев квартиры и их малолетнего сына со следами насильственной смерти. Все трое – местные жители 1971-го, 1979-го и 2012-го годов рождения. […] Мы установили, что к совершению тяжкого преступления причастен 16-летний старший сын потерпевших. На розыск злоумышленника по тревоге был поднят весь личный состав Дарницкого управления полиции”, – рассказал начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Подростка задержали, у него нашли нож и отправили его на экспертизу.

“Выяснилось, что подозреваемый во время очередного конфликта с родителями сначала нанес ножом смертельные ранения своему отцу и матери, а потом так же убил малолетнего брата. После совершенного злоумышленник еще несколько дней находился в квартире рядом с погибшими, а когда родителей начали искать родственники, он обратился в бегство”, – говорится в сообщении полиции.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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