Мнение: Штрафы и бедность

В России вводят новые штрафы для водителей. Будут наказывать за мелкие нарушения, которые раньше оставляли без внимания: за очистители фар, значки «проверь двигатель», видеорегистраторы и повреждённые бамперы. Большая часть нововведений нейтральна или полезна, однако есть и откровенно вредные:

https://www.kommersant.ru/doc/4783752

Так, действительно, ездить с выступающими вперёд стальными лебёдками опасно, при ДТП они могут изувечить пешехода. Видеорегистраторы давно уже пора встраивать в зеркала заднего вида, это со всех сторон логично и разумно. За плохую или неправильную резину дальнобойщиков давно уже пора штрафовать жесточайшим образом: их экономия на покрышках регулярно выливается в смертельные аварии.

Тем не менее требовать от водителя, чтобы он поддерживал машину в идеальном состоянии — опасная с общественной точки зрения идея. Например, на моём Караване, который сошёл со стапелей мексиканского автозавода 18 лет назад, регулярно загорается ошибка P0442. Это плавающая ошибка, не указывающая ни на что конкретное — лечить в автосервисах её не любят и не умеют. Аналогичные незначительные проблемы неизбежно появляются с возрастом на большей части авто.

Так как нормы всё время ужесточаются, ГИБДД мягко подталкивает водителя к мысли о покупке новой машины. В ту же сторону давит и общество: «менять машину надо раз в три года», «машины старше N лет начинают сыпаться», «ездить на жигулях, некронемце, праворульке, подставить нужное — это позор».

Какого-то особенного вреда тут, пожалуй, нет. Тарелка борща, как мы выяснили, доступна по деньгам каждому, а всё, что сверху, люди всё равно потратят на айфоны, полёты в Занзибар или новые автомобили. Автомобили тут далеко не худший вариант, так как выпускаются, ремонтируются и заправляются в России, благодаря чему автовладельцы поддерживают рублём экономику родной страны.

Однако задача государства — повышать уровень жизни населения, а не навешивать на него дополнительные расходы, поощряя беспечное расточительство.

Некоторые скажут, что интересы бизнеса важнее, что скупцы вредят экономике, и что ответственные граждане должны постоянно потреблять: желательно, ещё и в кредит. Это очевидная глупость: расточительность приводит к бедности, а государство бедных богатым быть не может.

Подведу итог

Как бы ни был важен для экономики сектор автомобилестроения, интересы граждан всё же важнее. Мягко побуждая россиян покупать новые автомобили, мы делаем автозаводы богаче, а россиян — беднее. На мой взгляд, это невыгодный для страны размен.

Жаль, что ГИБДД идёт по самому простому пути — придирается к мелким и формальным нарушением. Я бы порадовался, если бы гаишники направили вместо этого свою энергию на отлов по-настоящему опасных нарушителей: обочечников и шахматистов, например.