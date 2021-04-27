Франции выгодна дестабилизация в Африке: Манукян о гибели президента Чада

Париж может иметь прямое отношение к гибели президента Чада Идриса Деби. Такое мнение выразил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян.

Глава африканского государства был тяжело ранен во время встречи с солдатами армии на передовой. Вооруженные силы страны сражаются с отрядами группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде». С ранением он был доставлен в больницу Нджамены, где позже скончался.

Отдельные СМИ сообщали, что отряды «Фронта» вместе с наемниками скрывались на юге Ливии, где, по данным издания Eureporter, были также замечены и французские силы.

По мнению Вадима Манукяна, французские власти всегда преследуют собственные интересы на международной арене.

«В дестабилизации обстановки на африканском континенте Франция может найти свою выгоду», — считает он.

В случае необходимости Париж может любым способом повлиять на ту или иную политическую фигуру. Член ОП напомнил, как французы поддержали экс-президента Центральноафриканской Республики Франсуа Бозизе, который потом пытался сорвать выборы в ЦАР.

В случае с Чадом возможна подобная ситуация, поскольку в Елисейском дворце были сильно обеспокоены по поводу политики, проводимой Идрисом Деби, направленной на сближение с Россией. Манукян не исключил, что к этому инциденту могут быть причастны власти европейской страны.