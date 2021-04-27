Ани Лорак намекнула на харассмент со стороны Константина Меладзе

После того, как Ани Лорак стала героиней программы «Судьба человека», в Сети не утихают бурные обсуждения. Певица рассказала, что Константин Меладзе предложил ей «определенные условия». Многие зрители подумали, что она намекнула на харассмент.

Журналисты попросили прокомментировать это заявление Валерия Меладзе перед гала-ужином «МУЗ-ТВ». Певец возмутился, что это «ужасный вопрос» и попросил больше его не беспокоить. Сам композитор пока ничего по этому поводу не говорит.

По поводу этой ситуации высказалась Лолита Милявская, которая считает, что сейчас общество «помешано на харассменте». Иногда его ищут там, где ничего подобного нет. Певица заявила, что ее никто и никогда не пытался соблазнять, а карьеру она построила самостоятельно. Резко прокомментировала заявление Ани Лорак ее коллега Светлана Лобода. Она работала под руководством продюсера Константина Меладзе в группе «ВИА Гра». Артистка также уверена, что на данную тему достаточно много спекуляций, а женщины иногда пользуются этим, чтобы «похоронить карьеру великих артистов». Она отметила, что никто не знает, насколько рассказанные истории правдивы.

Ранее в Сети активно обсуждали возможный роман Константина Меладзе и его подопечной Эрики Герцег. Экс-солистка «ВИА Гры» сначала ужасно расстроилась по поводу эти слухов, но потом стала просто над ними смеяться. Когда она заявила об уходе из группы, поклонники решили, что этому поспособствовала Вера Брежнева, ревнующая супруга к молодой артистке.