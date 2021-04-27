Названы преимущесва от ежедневной 20-минутной прогулки пешком

Ученые из Стэндфордского университета назвали преимущества от ежедневной 20-минутной прогулки пешком. По их словам, эта привычка повышает шансы людей на долголетие.

Для поддержания хорошего состояния здоровья важно быть физически активными. Речь не идет о занятии каким-либо видом спорта или же серьезных нагрузках. Пользу для здоровья приносит обычная прогулка пешком. По словам медиков, эта привычка препятствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, помогает человеку расслабиться и избавиться от плохих мыслей.

Ходьба представляет собой естественную форму передвижения, которая дает ряд положительных преимуществ, причем, не только в физическом плане. Перегруженная психика человека в ходе прогулки избавляется от стресса. Отмечается, что снижается активность префронтальной коры головного мозга, ответственной за негативные эмоции. Люди, которые выходят из дома для короткой прогулки, менее склонны к навязчивым размышлениям и переживаниям, в основном они стараются концентрироваться на позитивных мыслях. Подобный эффект оказывает именно ходьба на свежем воздухе, например, в парке.

Ученые из Кембриджа, в свою очередь, считают, что прогулки пешком продлевают жизнь. В их исследовании приняли участие 300 тысяч человек. Результаты подтвердили, что такая форма физической активности на 20-30% снижает риск преждевременной смерти. Прогулки на свежем воздухе повышают настроение, способствуют выделению гормонов счастья, увеличению потребления кислорода, стимулируют кровообращение.

Источник: medikforum.ru