Филипп Янковский и Маруся Фомина представили сериал “Контейнер”

Триллер стал первым сериалом, который показали в открывшемся после реставрации кинотеатре “Художественный”.

Первый эпизод представили гостям Филипп Янковский, Маруся Фомина, Олег Чеботарев, а также режиссер Максим Свешников и креативный продюсер Алексей Ляпичев, ранее работавшие над созданием хита “257 причин, чтобы жить”. Среди гостей премьеры – Юрате Гураускайте, Алексей Киселев, Саша Фролова, Руслан Тагиев, Маруся Зыкова, Алексей Боков, Анастасия Имамова, Софья Донианц и другие.

“Контейнер” – триллер о девушке Саше (ее сыграла Оксана Акиньшина), зарабатывающей суррогатным материнством на новую жизнь. Вопреки общей практике девушка переезжает в дом заказчиков. Саша оказывается в незнакомом и не очень приятном мире — в доме богатого чиновника Вадима и его жены Марины. То, что в начале представлялось как безопасное решение и забота о будущем ребенке, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома. Съемочная группа сериала “Контейнер”

Филипп Янковский Маруся Фомина Дмитрий Чеботарев Маруся Зыкова Софья Донианц Юрате Гураускайте