 

Филипп Янковский и Маруся Фомина представили сериал “Контейнер”

27.04.2021, 10:28, Разное
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Триллер стал первым сериалом, который показали в открывшемся после реставрации кинотеатре “Художественный”.

Первый эпизод представили гостям Филипп Янковский, Маруся Фомина, Олег Чеботарев, а также режиссер Максим Свешников и креативный продюсер Алексей Ляпичев, ранее работавшие над созданием хита “257 причин, чтобы жить”. Среди гостей премьеры – Юрате Гураускайте, Алексей Киселев, Саша Фролова, Руслан Тагиев, Маруся Зыкова, Алексей Боков, Анастасия Имамова, Софья Донианц  и другие.

“Контейнер” – триллер о девушке Саше (ее сыграла Оксана Акиньшина), зарабатывающей суррогатным материнством на новую жизнь. Вопреки общей практике девушка переезжает в дом заказчиков. Саша оказывается в незнакомом и не очень приятном мире — в доме богатого чиновника Вадима и его жены Марины. То, что в начале представлялось как безопасное решение и забота о будущем ребенке, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома. Съемочная группа сериала “Контейнер”

Филипп ЯнковскийМаруся ФоминаДмитрий ЧеботаревМаруся ЗыковаСофья ДонианцЮрате Гураускайте



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