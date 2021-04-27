ЕС пригрозил Британии санкциями

Страны ЕС прибегнут к санкциям в отношении Лондона в случае несоблюдения торгового соглашения после Brexit, сообщил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

«У нас есть юридическая процедура, которая может привести к санкциям в случае нарушения Великобританией соглашения», – цитирует ТАСС Бона. По его словам, «меры воздействия могут быть применены в случае невыполнения обязательств, касающихся Северной Ирландии и прав в области рыболовства».

Госсекретарь отметил, что «санкции могут быть приняты в других секторах». «Великобритания ожидает разрешений на деятельность в финансовой сфере. Но мы не дадим таких разрешений, если не получим гарантий в области рыболовства и по другим вопросам», – сказал Бон.

«Необходимо, чтобы каждый соблюдал принятые обязательства. В противном случае мы можем быть жесткими в той мере, насколько этого потребует ситуация», – предупредил французский госсекретарь.

1 января между Великобританией и ЕС закончился переходный период, страна покинула единый рынок и таможенный союз ЕС. 30 декабря британский премьер Борис Джонсон подписал соглашение о торговле и сотрудничестве с Евросоюзом после Brexit.

Напомним, в марте Еврокомиссия начала разбирательства по нарушениям Британией договоренностей, достигнутых в рамках Brexit.