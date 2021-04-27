 

«Академик Черский» начал укладку «Северного потока – 2» в водах Дании

27.04.2021, 10:24, Новости дня
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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода «Северный поток – 2» в территориальных водах Дании, информирует компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«После успешного прохождения морских испытаний судно «Академик Черский» приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», – отмечает компания.

Также укладку трубы продолжает и баржа «Фортуна», приступившая к этим работам ранее, передает ТАСС.

Напомним, в МИД РФ заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2», поскольку строительство газопровода близится к завершению. При этом глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что призывы использовать газопровод «Северный поток – 2» для давления на Россию не могут быть исполнены в реальности.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что газопровод «Северный поток – 2», по информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, будет достроен в 2021 году.

Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ заявил, что РФ уже будущим летом может достроить газопровод «Северный поток – 2» и пустить первые объемы голубого топлива в сторону Германии. 



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