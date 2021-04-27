Что делать, если украли (потерян) телефон, который привязан к банковскому счету или на котором установлен онлайн-банк?

27.04.2021, 10:24, Детали

Теги: Полиция, Происшествия, Технологии

– Я потеряла телефон, на котором установлено банковское приложение. Теперь волнуюсь за свои деньги, вдруг теперь их переведут куда-нибудь без моего ведома. Что делать, подскажите? – Ольга Ф. (Переславль-Залесский).

Отвечает специалист по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрей Коценко:

В случае утери телефона, который привязан к вашему банковскому счету, тем более – с установленным онлайн-банком, действовать нужно незамедлительно: звоните в банк на горячую линию и просите блокировать все карты, мобильный и онлайн-банк.

Кроме того, напишите заявление о краже телефона в полицию. Заверенная копия этого заявления может понадобиться в банке, если преступники успеют взломать телефон и онлайн-банк и вывести деньги с ваших счетов.

Если мошенники все же действовали быстрее и украли деньги, вы вправе рассчитывать на возмещение, но только при двух условиях:

– если вы не нарушали правил безопасности. Например, не сообщали мошенникам конфиденциальные данные карты, логины и пароли от онлайн-банка, ваше устройство на момент кражи было защищено паролем, как и все приложения, к которым привязана платежная информация;

– если вы вовремя оспорили списание — не позднее следующего дня после того, как получили от банка уведомление об операции, которую не совершали.

Чтобы возместить потери, нужно написать в банк заявление, что операции прошли без вашего согласия. Подчеркните, что вы соблюдали правила кибергигиены. Приложите копию заявления о краже телефона, которое вы составили в полиции. Если вы соблюдали все требования безопасности, но банк вам отказал в возмещении ущерба, вы вправе подать жалобу в интернет-приемную Банка России.