“Обвиняют в неудачах”. Могилевская заявила, что пыталась трудоустроить безработных, но они даже не прислали ей резюме

“На прошлой неделе я предложила тем, кто без работы, две вакансии на постоянной основе и фриланс несметному количеству ретушеров, фотографов, которые нам нужны всегда. Из почти сотни резюме, только три было от людей, у которых сейчас нет работы. А все остальные – люди, которые уже успешны и хотят улучшить свою жизнь, пойти работать к звезде или поменять сферу на шоу-бизнес. То есть кто был успешен, тот и продолжает быть успешным, а те, кто жаловался, что у них нет денег и работы, резюме так и не прислали. Так неужели дело в локдауне?” – поделилась наблюдениями артистка.

Могилевская призналась, что была шокирована такими результатами.

“Это ужасающая статистика! Получается, все эти жалобы – сотрясание воздуха, потому что у таких людей, думаю, работы не было и до локдауна. Вместо того, чтобы делать что-то, стремиться, учиться, обвиняют весь мир в своих неудачах: то правительство, то соседа, локдаун… Какие угодно обстоятельства, только не себя”, – резюмировала Могилевская.

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Публикация от Наталья Могилевская (@nataliya_mogilevskaya)

Контекст:Могилевская – певица, актриса, телеведущая, продюсер.

Ее первый альбом “Ла-ла-ла” вышел в 1997 году. В 2004 году Могилевская получила звание народной артистки Украины.

По данным Госслужбы занятости, на 1 января на учете состояло 459 тыс. безработных. Половина из них – с высшим образованием, 30% – молодежь до 35 лет и 29% – лица в возрасте от 35 до 44 лет.

Согласно данным Госслужбы статистики Украины, опубликованным 24 марта, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в IV квартале 2020 года составило 15,7 млн человек, а безработных – 1,8 млн человек.

Уровень безработицы среди людей в возрасте 15 лет и старше составил 10,1% (в первом квартале – 8,5%, во втором квартале – 9,8%, в третьем квартале – 9,5%).

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