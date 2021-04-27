Отказались от традиционного трико с голыми ногами. Немецкие гимнастки выступили против сексуализации в спорте

Ее выступление обнародовали в Twitter Европейского гимнастического союза.

Sarah Voss * averages 13.516 on vault at #Basel2021 qualifications pic.twitter.com/mDjG8jXAnS

— European Gymnastics (@UEGymnastics) April 21, 2021

Согласно заявлению федерации гимнастики Германии, таким образом Восс решила выступить против сексуализации в спорте и насилия на этой почве. Потом поддержали еще две немецкие гимнастки – Ким Буи и Элизабет Зейтц.

“Как члены сборной Германии, мы также являемся образцом для подражания для многих молодых спортсменов, и мы хотели бы показать им, как они могут выглядеть эстетически в другой форме одежды, не чувствуя дискомфорт”, – сказала Восс.

В федерации заявили, что считают этот шаг “первым важным элементом укрепления благополучия всех спортсменок в гимнастическом спорте и создания открытой культуры в отношении ношения спортивной одежды”.

Как отметила Восс в Instagram, она гордится тем, что первой представила закрытые костюмы команды. В интервью ZDF, вышедшем 22 апреля, она рассказала, что такие комбинезоны не запрещены правилами, но до этого никто из женщин-гимнасток не решался надеть их.

“Мы надеемся, что те гимнастки, которым неудобно в обычных костюмах, будут поощрены последовать нашему примеру. Многие гимнастки писали мне, что рады, что шаг сделан. Я показала, что вы можете чувствовать себя хорошо и при этом выглядеть очень эстетично”, – рассказала она.

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Допис, поширений Sarah Voss (@sarah.vossi)

Буи опубликовала в Instagram фото ее и Зейтц выступлений в закрытых костюмах и призвала других спортсменок следовать их примеру.

“Это должен быть выбор гимнастки или гимнаста – носить то, что ей (или ему) удобно!” – написала она.

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Допис, поширений Kim Bui (@_kim.bui_)

Британская гимнастка Данусиа Фрэнсис, которая выступает от Ямайки, 26 апреля рассказала ВВС, что считает потрясающим шаг, предпринятый немецкими спортсменками.

По мнению Фрэнсис, закрытые костюмы могут “открыть дверь” для большего количества женщин в этом виде спорта и “возвращают силу выбора” гимнасткам.

Как отмечает ВВС, решение немецких спортсменок поддержала также федерация гимнастики Нидерландов.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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