 

“Можете не вернуться живым”. Маск предупредил о гибели людей при полетах на Марс

27.04.2021, 10:18, Новости дня
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“Честно говоря, группа людей, наверное, вначале погибнут. Это довольно тяжелое мероприятие”, – отметил Маск.

На Марс будут отправлять “далеко не всех”, а только добровольцев, подчеркнул бизнесмен.  

Покорение этой планеты Маск считает необходимым для дальнейшего выживания человечества. Однако контролировать все риски его компания не может, предупредил Маск.  

“Это тяжелое и опасное путешествие, но оно восхитительное. Да, из него вы можете не вернуться живым. Будет неудобно. Вероятно, еда будет не очень хорошей и другие подобные вещи”, – отметил Маск.

Однако если человека привлекает трудное и опасное приключение, то Марс станет для него “самым подходящим местом”, убежден Маск.

Контекст:Маск основал SpaceX с конечной миссией – превратить человечество в межпланетный вид. Он часто говорил о своем желании путешествовать на Красную планету. Для этой цели разрабатывается космический корабль Starship, который уже провел несколько летных и посадочных испытаний на базе компании в Техасе.
По мнению главы SpaceX, колонизация Марса спасет человечество от вымирания, поскольку Земля может стать непригодной для жизни из-за изменения климата, начала Третьей мировой или падения астероида. В прошлом году он рассказал, что в SpaceX разрабатываются проекты по строительству города на Марсе, а в январе этого сообщил, что решил распродать все свое имущество ради заселения Марса.
Маск уверен, что его компания может отправить людей на Марс к 2026 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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