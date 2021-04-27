 

“Стильная, модная, молодая!”. Пугачева надела облегающие штаны

27.04.2021, 10:18, Новости дня
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“Любимки!” – написал он.

В ролике Гарри попрыгал, спрятавшись в куртку с не надетыми рукавами. На смеющегося мальчика смотрели его мама, певица Алла Пугачева, и сестра Лиза.

Пугачева предстала в белых облегающих брюках и куртке того же цвета, а также обуви в спортивном стиле. Лиза – в куртке и шапке.

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Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

“Детки, конечно, замечательные, но я не могу оторвать взор от Аллы… Красотка!!! Стильная, модная, молодая!” – заявила подписчица n._moskovchenko.

Контекст:Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. В 1991 году она получила звание народной артистки СССР. В ее репертуаре более 500 песен на русском, английском, немецком, французском языках. В дискографии певицы более 20 сольных пластинок. В 2010 году она прекратила гастрольную деятельность, но в 2019 году по случаю своего 70-летия дала сольный концерт в Москве.
Максим Галкин и Пугачева поженились 23 декабря 2011 года.
Их дети Лиза и Гарри – двойняшки. 18 сентября 2020 года им исполнилось семь лет. Биологическая мать детей – российская певица Алла Пугачева, но вынашивала их суррогатная мать.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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