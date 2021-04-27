 

Кризис после гибели президента Чада играет на руку США и Франции

27.04.2021, 10:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, США и Франция, которые борются за влияние в Северной Африке, заинтересованы в кризисе, спровоцированным гибелью чадского лидера. При Деби Чад принимал активное участие в борьбе с террористическими угрозами. Учитывая ситуацию внутри страны, теперь Нджамене от этой деятельности придется отказаться.

«В свете усиления позиций Китая и России в северной и северо-восточной Африке произошедшее может являться частью процессов искусственной хаотизации, когда культивируемая нестабильность, в том числе и посредством роста террористической угрозы, выгодна США и Франции, так как позволяет сдерживать экономическое и военно-политическое влияние их оппонентов», — написал эксперт в Telegram-канале.

Такую точку зрения поддерживает блогер и эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян. Он не исключает, что в убийстве Деби принимала участие французская сторона. Для нее это не только попытка сохранить влияние в Чаде. Париж надеется на дестабилизацию обстановки в соседней Центральноафриканской Республике, которая давно вышла из-под контроля Франции.

Переизбранный Идрис Деби погиб 20 апреля, от ранения, которое получил на передовой. Там он встречался с войсками, которые сражаются с военно-политической группировкой «Фронт перемен и согласия в Чаде». После его гибели в стране приостановили действие конституции, распустили парламент и правительство, а власть передали военному совету под руководством сына почившего африканского лидера — Махамата.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.10 / Greenpeace признан в России экстремистской организацией

20.01 / Что скрывает Россия?

23.03 / “Перегрет шальными деньгами”: названа причина оглушительного провала Дмитрия Нагиева

15.11 / Мнение: Крымская война. Причины, события, итоги

06.12 / Природа щедро одарила красавицу – Личное мнение

14.04 / В магазине Брюсселя обнаружили разграбленную римскую статую

24.09 / Лукашенко: «Новую конституцию примем в узком семейном кругу администрации президента»

08.04 / Дмитрий Хрусталев, Маргарита Мамун, Светлана Хоркина и другие гости благотворительного вечера

07.02 / Врач рассказал, за сколько минут можно заразиться от заболевшего коронавирусом

18.08 / Иван Ургант опубликовал семейные фото в честь 20-летия своей дочери Эрики

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика