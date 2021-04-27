 

Анастасия Волочкова раскроет жесткую правду о работе в Большом театре

27.04.2021, 10:08, Разное
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Известная российская балерина Анастасия Волочкова раскроет жесткую правду о работе в Большом театре. Новую программу со своим участием танцовщица анонсировала в социальной сети Instagram.
Анастасия Волчокова уже давно не работает в Большом театре. Из данного культурного учреждения знаменитость уволили со скандалом. На сегодняшний день до конца непонятно: танцовщица ушла оттуда из-за лишнего веса или же из-за профнепригодности.

Сама же Волочкова утверждает, что подставили, а потом буквально выжили из Большого театра. Она категорически не согласна со своим увольнением. В данном культурном учреждении блондинка давно не появлялась, но согласилась принять участие в провокационной программе.

В социальной сети Instagram Волчокова заявила, что ей неприятное даже подходить к зданию Большого театра. С этим учреждением у нее связано множество воспоминаний, но далеко не все они являются хорошими.

К слову, на стороне Анастасии Волочковой находится Николай Цискаридзе. Он считает, что его экс-партнерша была уволена незаслуженно. Танцор призывает коллегу по цеху разобраться в этой ситуации, ведь руководство Большого театра должно выплатить ей денежные средства.

Источник: www.instagram.com



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