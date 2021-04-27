 

Виктория Боня покорила фанатов своими длинными ногами в коротких шортах

27.04.2021, 10:08, Разное
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Блогер и телеведущая Виктория Боня покорила поклонников красотой своих ног. Их она показала, надев короткие шорты. Знаменитость предложила подписчикам выбрать наилучшее фото среди опубликованных.
Виктория Боня отдыхает на Мальдивах в компании друзей. В один из вечеров она надела черно-белую блузку, короткие зеленые шорты и босоножки на высоком каблуке. Свой образ экс-участница проекта «Дом-2» дополнила макияжем с акцентом на глаза.

В целом Боня постоянно говорить, что необходимо любить собственное тело со всеми достоинствами и недостатками. Тогда фигура станет еще лучше, поскольку произойдет отклик на положительные эмоции. Не все согласились с данным утверждением знаменитости. Подписчицы не раз обвиняли Викторию Боню в пластических операций. Они считают, что ложиться под нож хирурга не стоит, если присутствует абсолютная любовь к себе.

В комментариях под новой публикацией поклонники ответили, что все три фотографии получились довольно эффектными. Фолловерам нравится то, в какой физической форме сейчас находится Виктория Боня.



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