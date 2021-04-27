Названы девять продуктов, вызывающие мгновенную мигрень

Бразильские исследователи назвали девять продуктов, которые способны вызвать мгновенную мигрень. Их стоит исключить из рациона людям, чувствительным к появлению различных головных болей. Эта еда провоцирует воспалительные процессы в нервной системе, расширяются кровеносные сосуды.

В рамках проведения исследования авторы изучили истории болезни почти четырех тысяч пациентов с мигренью. Отмечается, что в 40% случаях сильные головные боли появлялись в период 8-90 минут после употребления определенных продуктов. В этот список попали арбузы, апельсины, маракуйя, ананасы, бананы, виноград, папайя, ацерола, огурцы.

Чтобы не допустить развитие мигрень, лучше ограничить употребление вышеназванных продуктов.

Источник: www.eatthis.com