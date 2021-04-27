Пятая часть россиян поменяли планы на май после указа Путина

После того как президент Владимир Путин увеличил количество нерабочих дней в майские праздники, почти пятая часть россиян поменяли свои планы на длинные выходные, следует из опроса сервиса Superjob.

Отвечая на вопрос о планах, 18% респондентов сообщили, что изменили их после того, как дни с 1 по 10 мая стали нерабочими. 70% сообщили, что планы не поменялись. До объявления каникул работать в майские праздники собирались максимальное, по данным Superjob, с 2012 года число россиян – 17%. Сейчас их количество снизилось до 13%, пишет РБК.

Больше половины опрошенных (55%) намерены провести длинные выходные дома, в родном городе. На втором месте по популярности (13%) вариант «на даче или в деревне». Доля тех, кто отдыхает на майских праздниках на даче, в два раза сократилась с 2012 года, когда этот вариант выбирали 26% респондентов. Минимальная доля тех, кто выбрал такой вариант отдыха, была в пандемийном 2020 году (7%).

На природе во время праздников будут отдыхать 7%, провести их в поездке по РФ намерены 3%, в гостях – 1%. Вариант отдыха за границей не выбрал ни один респондент.

Опрос проводился с 24 по 26 апреля во всех регионах РФ среди экономически активного населения старше 18 лет. Выборка – 1,6 тыс. человек.

Напомним, президент Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом. При этом сообщалось, что пятая часть работодателей в России продолжит работать с 4 по 7 мая, еще 54% пока не решили.