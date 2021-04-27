 

Госдеп прокомментировал призыв Зеленского изменить минские соглашения

27.04.2021, 9:30, Новости дня
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США поддерживают минские соглашения и считают их основой для дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе, сообщил представитель госдепартамента США, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о внесении изменений в существующие договоренности.

«Мы продолжаем поддерживать минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины. Для того чтобы эта основа принесла успех, РФ должна выполнить все обязательства, которые взяла на себя в соответствии с данными соглашениями, а также добросовестно работать над прекращением конфликта в Восточной Украине. Мы продолжим использовать возможности и пользоваться как рычагом влияния американской деятельностью в отношении украинско-российской конфликтной дипломатии, однако РФ должна отказаться от своей непримиримой позиции», сообщил ТАСС представитель госдепартамента.

При этом в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не пояснила, собираются ли Соединенные Штаты предпринять попытку присоединиться к процессу урегулирования конфликта на востоке Украине в нормандском формате. Ей был задан вопрос о том, готова ли нынешняя американская администрация играть более активную роль в процессе урегулирования в Донбассе, и если да, то в каком качестве. Псаки также попросили прокомментировать призыв Зеленского к включению США в нормандский формат.

«Я бы, разумеется, переадресовала вас в Госдепартамент США. Он, вероятно, является тем ведомством, которому уместнее всего говорить о нашем взаимодействии и переговорах», – ответила официальный представитель американского лидера.

В понедельник президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. В Кремле назвали такие заявления Зеленского тревожным сигналом.



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