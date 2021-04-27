Росводресурсы изменили режим работы Рыбинской ГЭС – водосброс увеличили
 

Росводресурсы изменили режим работы Рыбинской ГЭС – водосброс увеличили

27.04.2021, 9:35, Новости
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Для пропуска дождевого паводка, проходящего в бассейнах Угличского и Рыбинского водохранилищ, Росводресурсы внесли изменения в режим работы Рыбинской ГЭС.

С 27 апреля до особого указания гидроэлектростанция будет работать со среднесуточными сбросными расходами 3800±200 м3/с с допустимым повышением уровня воды в водохранилище до отметки 101,86±0,05 м.

Приток воды к створу Рыбинского гидроузла за прошедшие сутки составил 6500 м3/с. Уровень Рыбинского водохранилища находится на отметке 101,74 м (НПУ 101,81м). Среднесуточный расход за 26 апреля составил 3011 м3/с, в том числе через затворы водосливной плотины 524м3/с. Уровень нижнего бьефа (р. Волга в черте г. Рыбинск) находится на отметке 88,48м (при допустимом уровне в соответствии с Правилами использования водных ресурсов 90,0 м).

За прошедшие сутки объем притока в Угличское водохранилище составил 1420 м3/с, сейчас уровень воды в нем находится на отметке 112,91 м (НПУ 113,0 м). На Угличской ГЭС открыты четыре затвора водосливной плотины с мгновенным расходом 920 м3/с, суммарный мгновенный расход через гидроузел – 1500 м3с.

В соответствии с указаниями Росводресурсов до 10 мая включительно Угличская ГЭС работает в режиме поддержания уровня воды в верхнем бьефе у плотины гидроузла в пределах отметок 112,6-113,2 м.

Наталья Малышева,
специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»



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