Бразильский регулятор не разрешил импорт российской вакцины от коронавируса. В РФ заявили, что дело в политике

“Совет директоров Anvisa, собравшись в этот понедельник (26 апреля), единогласно решил не санкционировать импорт вакцины “Спутник V”. Технические специалисты агентства представили анализ, который указывает на несоответствия в имеющихся на данный момент данных и информации об иммунизаторе”, – говорится в сообщении.

Регулятор считает, что указанные несоответствия “создают среду неопределенности и могут поставить под угрозу качество, эффективность и безопасность вакцины”.

https://www.facebook.com/AnvisaOficial/posts/3622106457899015

Reuters пишет, что ходатайство о поставке в страну российской вакцины подавали губернаторы бразильских штатов. Препарат хотели использовать в борьбе со второй волной эпидемии.

В Twitter “Спутник V” ситуацию в Бразилии связали с политикой.

“Задержки утверждения Anvisa “Спутник V”, к сожалению, носят политический характер и не имеют ничего общего с доступом к информации или науке. Несколько месяцев назад минздрав США в своем годовом отчете за 2020 год публично сообщил, что атташе по вопросам здравоохранения США “убедил Бразилию отказаться от российской вакцины COVID-19”, – заявили в РФ.

O Departamento de Saúde dos Estados Unidos, em seu relatório anual de 2020 há vários meses declarou publicamente que o adido de saúde dos Estados Unidos “persuadiu o Brasil a rejeitar a vacina russa COVID-19”.

— Sputnik V (@sputnikvaccine) April 27, 2021

Контекст:В марте Anvisa приостановило регистрацию “Спутник V” в связи с тем, что не получило необходимой информации о российском препарате.

Вакцина “Спутник V” была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. Международный журнал The Lancet писал об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

Регуляторы ряда стран уже зарегистрировали российскую вакцину, ее используют для иммунизации населения.

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