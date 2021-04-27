 

ОБСЕ зафиксировала почти 400 нарушений тишины на Донбассе за выходные

27.04.2021, 9:24, Новости дня
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По информации наблюдателей, в Донецкой области было зафиксировано 382 нарушения режима прекращения огня, из них 297 взрывов неопределенного происхождения. Большинство из них произошли в районах юго-восточнее Авдеевки и к западу от Донецка.

Утром и вечером 24 апреля такие случаи фиксировались к западу от Горловки. Вечером 23-го и 24 апреля перемирие нарушали к северу от Широкино.

В Луганской области СММ зафиксировала девять нарушений режима прекращения огня, включая два взрыва неопределенного происхождения. Еще семь нарушений тишины произошло на юго-востоке от Станицы Луганской. 

СММ уточняла сообщения о ранении 14 апреля 14-летнего мальчика в результате взрыва в городе Покровск.

“21 апреля наблюдатели видели мальчика (14 лет) с повязкой на спине. Бабушка (60–69 лет) мальчика сказала СММ, что во второй половине дня 14 апреля, когда она и ее внук собирали и сжигали листья во дворе своего дома на ул. Томанова, в костре произошел взрыв, после чего женщина увидела, как внук упал на землю”, – говорится в докладе.

Женщина рассказала, что мать мальчика увезла его в больницу Покровска, ему оказали медицинскую помощь.

“По ее словам, в день инцидента сотрудники полиции нашли в ее дворе восемь неиспользованных боеприпасов. 23 апреля команда СММ видела медицинскую справку, согласно которой 14 апреля мальчика госпитализировали в больницу в Покровское с осколочными ранениями спины и левого локтя”, – привели подробности в ОБСЕ.

Контекст:Украинский штаб операции Объединенных сил на Донбассе сообщил о девяти нарушениях договоренностей о прекращении огня  со стороны боевиков 26 апреля. Вследствие огня один украинский военный получил осколочное ранение.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.
С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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