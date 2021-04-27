Кличко не исключил, что в Киеве после 30 апреля снимут карантин

По словам Кличко, на этой неделе будет заседать комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киева.

“В соответствии с цифрами, которые мы получим, и ситуацией, она примет решение. Мы не исключаем, что на следующей неделе мы сможем ослабить ограничения”, – сказал он.

Мэр Киева отметил, что жесткий карантин в столице дал результат: заболеваемость снизилась, “но тем не менее остается высокой”.

“Я постоянно общаюсь с представителями малого и среднего бизнеса. Я понимаю, насколько им тяжело. Действительно, большие финансовые потери, сложная ситуация. Город тоже несет большие потери. Столица только в первом квартале этого года недополучила уже более 2,5 млрд грн в бюджет. Но если ситуация не будет ухудшаться, я не исключаю, что комиссия примет решение и жесткий локдаун будет смягчен, а жесткие ограничения снимут”, – добавил Кличко.

Контекст:В Киеве с 20 марта местные власти ввели усиленный карантин. Не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение.

5 апреля в Киеве начали действовать более жесткие карантинные ограничения. 14 апреля локдаун в украинской столице продлили до 30 апреля.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,03 млн случаев коронавируса (5062 – за последние сутки), умерло почти 43 тыс. человек, выздоровело – около 1,6 млн. В Киеве с начала пандемии подтвердили более 192,6 тыс. случаев, умерло 4497 пациентов, выздоровело – 120,9 тыс. За последние сутки в столице 869 заболевших, 31 умерший и 829 выздоровевших от COVID-19.

Украина вернулась к адаптивному карантину с 24 февраля. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

По словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, Киев “со дня на день” должен выйти из “красной” карантинной зоны.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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