Степанов заявил, что во всех регионах Украины ситуация с COVID-19 стабилизируется

“Ситуация стабилизируется, мы действительно прошли этот сверхтяжелый период третьей волны, и продолжаем проходить исключительно благодаря вам, уважаемые украинцы”, – сказал он.

Глава Минздрава отметил, что на прошлой неделе по сравнению с позапрошлой почти на 3,4 тыс. человек было меньше госпитализировано и на 15 тыс. меньше заболело COVID-19.

“Уровень заболеваемости пошел на спад во всех без исключения областях и городе Киев, где ситуация еще месяц назад была очень тяжелой. Уровень госпитализаций и загруженность коек с кислородом превышает установленные нормы только в одной области, Донецкой, – до 69%”, – объяснил Степанов.

По его данным, койки с подведенным кислородом загружены в целом по Украине на 52%.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 27 апреля в Украине подтвердили почти 2,04 млн случаев коронавирусной инфекции, из них 7915 – за последние сутки. С начала эпидемии скончались 42,95 тыс. пациентов, выздоровели почти 1,6 млн.

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