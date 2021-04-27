 

“Мне стыдно за пожилую женщину”. Вдова Табакова отреагировала на рассказ Прокловой о домогательствах знаменитого актера

27.04.2021, 9:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Он сказал, что будет готовить меня к поступлению в институт, и после съемок увез меня в лес…”, – рассказала она.

По словам Прокловой, актер вел себя как психически нездоровый человек. По словам актрисы, домогавшегося ее мужчины в возрасте 12–13 лет совратила взрослая женщина.
“Мне до сих пор его жаль. Я до сих пор с любовью к нему отношусь. Он просто болен, ну не может здоровый человек себя так вести. Это же касается не только меня и его. У него семья, у него дети, у него внуки и огромное количество учеников, поклонников. И что изменится, если я назову его имя?” – заявила она.
Проклова отметила, что этот человек уже умер.
“Ему теперь только бог судья”, – подчеркнула она.

Проклова добавила, что мужчина, о котором она говорит, доогался и других ее коллег, а также своих студенток.

“Табаков? Тут и козе понятно. И теперь понятно, почему его последняя жена такая молодая”, – заявила подписчица Вика Лапина Долгих.

“Вдова Табакова приняла это на свой счет и написала пост в Instagram”, – отметила Inna Cherry.

Актриса Марина Зудина, вдова Олега Табакова 25 апреля в Instagram поздравила подписчиков с Вербным воскресеньем.

“Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Марина Зудина (@marinazudina_official)

“Как мне кажется, Елена вчера свои желания и мечты просто озвучила. Ах мечты, мечты”, – написала подписчица anna_nocomment.

“У меня дочка, ей 15! И если уж о детях говорить, то преступление по отношению к моей дочери, которая отца потеряла в 12 лет, эту чушь нести!” – заявила в комментариях Зудина.

“Всякому воздается за его поведение. Эта женщина и так больна (не хочу даже ее имя произносить), и дальше продолжает Бога гневить. Мира вам и добра. Все хорошо, и будет еще лучше”, – прокомментировала tane4ka_05shu05.

“Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание… Пусть Господь простит ее”, – отреагировала Зудина.

Контекст:Роман между Мариной Зудиной и Олегом Табаковым начался, когда она была еще его студенткой в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского (ГИТИСе). В браке родились двое детей: Павел Табаков (1995) и Мария Табакова (2006).
Зудина моложе Табакова на 30 лет.
Олег Табаков умер 12 марта 2018 года. Режиссера похоронили 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве.
Проклова в 2017 году рассказала о романах с актерами Олегом Янковским, Михаем Волонтиром, Андреем Мироновым и Олегом Табаковым. Она также призналась, что сделала аборт от Янковского.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Украина сохранила объемы транзита в Европу после аварии на газопроводе

24.07 / Врач перечислил долгосрочные последствия коронавируса

08.02 / “Не золотой” ершик и два дивана. “Россия 1” показала “роскошное” жилье Навального в Германии – в соцсетях отреагировали флешмобом

18.09 / Байден призвал к отставке Трампа

07.07 / Эксперты рассказали, почему герпес нельзя вылечить полностью

12.09 / Найдены специализированные бактерии, питающиеся метаном в термитниках

12.01 / Не исключено, что Вселенная просто имитирует свое существование

11.08 / Беларусь: в ходе протестов в понедельник задержано более 2000 человек

26.09 / Волонтёры со всей России пытаются обезвредить «климатическую бомбу» горящих торфяников Сибири

29.07 / На Украине потребовали от Зеленского провести выборы в местные советы Донбасса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика