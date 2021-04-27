“Мне стыдно за пожилую женщину”. Вдова Табакова отреагировала на рассказ Прокловой о домогательствах знаменитого актера

“Он сказал, что будет готовить меня к поступлению в институт, и после съемок увез меня в лес…”, – рассказала она.

По словам Прокловой, актер вел себя как психически нездоровый человек. По словам актрисы, домогавшегося ее мужчины в возрасте 12–13 лет совратила взрослая женщина.

“Мне до сих пор его жаль. Я до сих пор с любовью к нему отношусь. Он просто болен, ну не может здоровый человек себя так вести. Это же касается не только меня и его. У него семья, у него дети, у него внуки и огромное количество учеников, поклонников. И что изменится, если я назову его имя?” – заявила она.

Проклова отметила, что этот человек уже умер.

“Ему теперь только бог судья”, – подчеркнула она.

Проклова добавила, что мужчина, о котором она говорит, доогался и других ее коллег, а также своих студенток.

“Табаков? Тут и козе понятно. И теперь понятно, почему его последняя жена такая молодая”, – заявила подписчица Вика Лапина Долгих.

“Вдова Табакова приняла это на свой счет и написала пост в Instagram”, – отметила Inna Cherry.

Актриса Марина Зудина, вдова Олега Табакова 25 апреля в Instagram поздравила подписчиков с Вербным воскресеньем.

“Чтобы никакая человеческая глупость не могла вам испортить сегодняшний день! Чего и себе желаю”, – написала она.

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Публикация от Марина Зудина (@marinazudina_official)

“Как мне кажется, Елена вчера свои желания и мечты просто озвучила. Ах мечты, мечты”, – написала подписчица anna_nocomment.

“У меня дочка, ей 15! И если уж о детях говорить, то преступление по отношению к моей дочери, которая отца потеряла в 12 лет, эту чушь нести!” – заявила в комментариях Зудина.

“Всякому воздается за его поведение. Эта женщина и так больна (не хочу даже ее имя произносить), и дальше продолжает Бога гневить. Мира вам и добра. Все хорошо, и будет еще лучше”, – прокомментировала tane4ka_05shu05.

“Мне стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание… Пусть Господь простит ее”, – отреагировала Зудина.

Контекст:Роман между Мариной Зудиной и Олегом Табаковым начался, когда она была еще его студенткой в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского (ГИТИСе). В браке родились двое детей: Павел Табаков (1995) и Мария Табакова (2006).

Зудина моложе Табакова на 30 лет.

Олег Табаков умер 12 марта 2018 года. Режиссера похоронили 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве.

Проклова в 2017 году рассказала о романах с актерами Олегом Янковским, Михаем Волонтиром, Андреем Мироновым и Олегом Табаковым. Она также призналась, что сделала аборт от Янковского.

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