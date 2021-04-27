 

Политолог Погребинский: Согласие Путина на встречу стало для Зеленского полной неожиданностью

27.04.2021, 9:20, Разное
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Политолог Михаил Погребинский считает, что президент Украины Владимир Зеленский, пригласив российского лидера Владимира Путина на встречу на Донбассе, проявил к нему неуважение. По мнению эксперта, Зеленский забыл, что разговаривает со старшим коллегой и позволил себе хамство.

Погребинский уверен, что принятие Путиным предложения Зеленского стало для последнего полной неожиданностью: на такой вариант развития событий он явно не рассчитывал. Специалист предположил, что глава украинского государства просто хотел записать очередной видеоролик “для галочки”, дабы продемонстрировать, что он стремится к установлению мира на Донбассе. Однако эксперт убеждён, что на деле лидер Незалежной к этому не стремится, а всё, что он делает, лишь приближает полную потерю этой территорий для Киева.

Напомним, что в минувшую среду Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться в любом районе Донбасса, где в настоящее время идут боевые действия. Путин принял предложение украинского коллеги, но предпочёл обсудить с ним отношения двух стран в Москве. Российский лидер подчеркнул, что Россия не является участницей конфликта на Донбассе, поэтому говорить ему Зеленскому следует с представителями непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.



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