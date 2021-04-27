 

Елизавета Боярская: «Семейная жизнь и быт стали для меня стрессом»

27.04.2021, 9:14, Разное
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В одном из интервью Елизавета Боярская призналась в том, что до замужества совершенно не интересовалась бытовыми вопросами. Мать актрисы оградила ее от этого, поэтому семейная жизнь вначале стала для нее «стрессом».
Ответственность за бытовые вопросы она почувствовала, когда переехала с Максимом Матвеевым и сыном в столицу. По словам Елизаветы Боярской, дома ее никогда не просили помочь в стирке, глажке или уборке. Поэтому, таким элементарным вещам ей пришлось учиться с нуля. Муж во всем поддерживал актрису и подбадривал, если у нее что-то не получалось с первого раза. Дочь Михаила Боярского рассказала, что у нее с Максимом Матвеевым партнерские отношения. Супруг помогает ей по дому и может выполнить любую работу.

У пары подрастает двое сыновей: старший Андрей и младший Гриша. Первый наследник ходит в школу, а недавно влюбился. Актриса посоветовала ему подарить подарок девочке, которая ему понравилась. Она хочет, чтобы сын не боялся обсуждать с ними любые вопросы. Когда у него возник интерес к половому воспитанию, Боярская и Матвеев подарили Андрею хорошую книгу. Он ее внимательно прочел без всяких комментариев, а потом убежал играть с друзьями в футбол.

Елизавета Боярская считает, что ее супруг – хороший отец. Актер с удовольствием играет с детьми и вместе с ними занимается спортом. При этом, старший сын его всегда слушает, а с матерью иногда может пререкаться. Артистке нравится, что муж разговаривает с наследниками «по-пацански».



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