Елизавета Боярская: «Семейная жизнь и быт стали для меня стрессом»

В одном из интервью Елизавета Боярская призналась в том, что до замужества совершенно не интересовалась бытовыми вопросами. Мать актрисы оградила ее от этого, поэтому семейная жизнь вначале стала для нее «стрессом».

Ответственность за бытовые вопросы она почувствовала, когда переехала с Максимом Матвеевым и сыном в столицу. По словам Елизаветы Боярской, дома ее никогда не просили помочь в стирке, глажке или уборке. Поэтому, таким элементарным вещам ей пришлось учиться с нуля. Муж во всем поддерживал актрису и подбадривал, если у нее что-то не получалось с первого раза. Дочь Михаила Боярского рассказала, что у нее с Максимом Матвеевым партнерские отношения. Супруг помогает ей по дому и может выполнить любую работу.

У пары подрастает двое сыновей: старший Андрей и младший Гриша. Первый наследник ходит в школу, а недавно влюбился. Актриса посоветовала ему подарить подарок девочке, которая ему понравилась. Она хочет, чтобы сын не боялся обсуждать с ними любые вопросы. Когда у него возник интерес к половому воспитанию, Боярская и Матвеев подарили Андрею хорошую книгу. Он ее внимательно прочел без всяких комментариев, а потом убежал играть с друзьями в футбол.

Елизавета Боярская считает, что ее супруг – хороший отец. Актер с удовольствием играет с детьми и вместе с ними занимается спортом. При этом, старший сын его всегда слушает, а с матерью иногда может пререкаться. Артистке нравится, что муж разговаривает с наследниками «по-пацански».