 

Ученые: Состояние глаз может предсказать инсульт и слабоумие

27.04.2021, 9:14, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые в ходе проведения исследования выяснили, что инсульт и слабоумие может предсказать состояние глаз. Результаты научной работы были представлены на конференции Американской ассоциации инсульта.
Как заявили авторы исследования, необходимо обращать внимание на развитие ретинопатии. Речь идет о глазном заболевании, которое приводит к ухудшению зрения. В частности, может развиться дальнозоркость и близорукость. У людей преклонного возраста с ретинопатией риск развития инсульта, деменции, а также наступления ранней смерти, выше, нежели у тех, кто не страдает проблемами со зрением. Вышеназванные заболевания негативно сказываются на состоянии кровеносные сосуды, на которые опирается сетчатка.

Вероятность инсульта у людей с глазными патологиями возрастает в два раза. К тому же на 70% повышается риск возникновения проблем с памятью.

Источник: www.eatthis.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.10 / Мнение: Комиссия по борьбе

29.08 / Полухин представит «Шугалей-2» на закрытом показе в Коми

21.09 / Мнение: Профессиональный риск

20.07 / Диетолог Тамила Арсеньева назвала 5 поднимающих настроение продуктов

05.03 / Скандалы: Аграрный связной

02.09 / Мнение: Коротко по Белоруссии. 02.09.2020

07.07 / Мнение: Поклонского опять достают лохи-обманутые дольщики и “эта страна”

23.11 / Мнение: Загадка про башню

30.09 / Навальный, Тихановская, уход Лукашенко

25.08 / Сосудистый хирург назвал основную причину появления рака легких у некурящих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика