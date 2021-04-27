Ученые: Состояние глаз может предсказать инсульт и слабоумие
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Ученые в ходе проведения исследования выяснили, что инсульт и слабоумие может предсказать состояние глаз. Результаты научной работы были представлены на конференции Американской ассоциации инсульта.
Как заявили авторы исследования, необходимо обращать внимание на развитие ретинопатии. Речь идет о глазном заболевании, которое приводит к ухудшению зрения. В частности, может развиться дальнозоркость и близорукость. У людей преклонного возраста с ретинопатией риск развития инсульта, деменции, а также наступления ранней смерти, выше, нежели у тех, кто не страдает проблемами со зрением. Вышеназванные заболевания негативно сказываются на состоянии кровеносные сосуды, на которые опирается сетчатка.
Вероятность инсульта у людей с глазными патологиями возрастает в два раза. К тому же на 70% повышается риск возникновения проблем с памятью.
Источник: www.eatthis.com
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