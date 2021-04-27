Цены на табачные изделия могут вырасти на 200 процентов

В рамках реализации социальных инициатив, озвученных в Послании Президента Федеральному собранию, депутаты Думы предложили поднять на 100 % акциз на табачные изделия.

– Любой курильщик уже платит своим здоровьем за вредные привычки, так пусть платить ещё больше и наполняет бюджет, а деньги пойдут беременным, нуждающимся, школьникам, которые будут вести здоровый образ жизни и улучшать демографическую ситуацию в стране. Кроме того, новый налог отсечёт половину курильщиков, её составляют сомневающиеся люди, а сигарета – это не вода, прожить без неё можно, но когда цена кусается, спокойно можно обойтись, – отметил депутат Геннадий Онищенко.

По оценкам экспертов после введения увеличенных акцизов стоимость табачных изделий может вырасти на 200 %. Так, минимальная цена пачки сигарет составит 503 рубля, а после введённой с 1 апреля 2021 года ввозной пошлины на табачную продукцию импортные изделия будут стоить от 700 рублей.

В Госдуме также намерены обсудить запрет на продажу сигарет гражданам с заболеваниями лёгких и ввести временное ограничение на продажу табачных изделий.

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